Video Yaşam Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video
Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video

Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video

26.10.2025 | 11:21

Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj Gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turisti bugün gerçekleştirilen arama çalışmalarında da sonuç alınamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
22 Ekim tarihinde kız arkadaşıyla birlikte tatil yaptıkları Alanya'dan Manavgat'a gelen ve Manavgat Oymapınar Baraj Gölü'nde yüzmek için girdiği suda kaybolan 40 yaşındaki İrlandalı turist Antony Dmien Smith'in arama çalışmaları devam ediyor. Bugünkü arama çalışmalarına Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi ve Side Su Altı Arama Kurtarma (Side SAK) ekibi katıldı. Ekipler, su altı robotu ve su altı drone kullanarak 30-60 metre derinlikte bölgeyi tamamen taramasına rağmen İrlandalı turiste rastlayamadı.
Çalışmaların yarın sabah saatlerinde tekrar başlanacağı belirtilirken, Side SAK ekibinden dalgıç eğitmeni ve arama kurtarma uzmanı Şahin Kaptan, bölgenin dip yapısının ağaç ve çalılıkla kaplı olduğunu, görüşün olmadığını söyledi. Kaptan "Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar dalış yaparken, Deniz Polisi Su Altı Robotuyla Side SAK olarak biz de su altı drone ile arama yaptık. 30-60 metre arasında bölge tamamen taranmasına rağmen bugün de sonuç alamadık. Bölgenin ağaç ve çalılık olması arama çalışmalarını zorlaştıran bir etken. Arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlayacağız" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video 06:27
Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video 26.10.2025 | 11:21
Önce yedek anahtarı, 1 ay sonra arabayı çaldılar | Video 09:10
Önce yedek anahtarı, 1 ay sonra arabayı çaldılar | Video 26.10.2025 | 11:21
Vicdansızlığın böylesi! 2 aylık bebek sokağa terk edildi | Video 01:00
Vicdansızlığın böylesi! 2 aylık bebek sokağa terk edildi | Video 26.10.2025 | 09:31
Çay ocağında otururken tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video 00:41
Çay ocağında otururken tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video 26.10.2025 | 09:31
İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video 01:25
İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video 26.10.2025 | 08:54
Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video 01:21
Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video 26.10.2025 | 08:54
Tekirdağ’da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 03:33
Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 25.10.2025 | 17:08
Piyasa değeri 1 milyon lira olan sahte altın ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı | Video 00:20
Piyasa değeri 1 milyon lira olan sahte altın ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı | Video 25.10.2025 | 16:47
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 01:30
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 25.10.2025 | 16:20
Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video 01:49
Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video 25.10.2025 | 15:20
Vezirköprü’de minibüs yangını | Video 01:04
Vezirköprü’de minibüs yangını | Video 25.10.2025 | 14:51
Maltepe’de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:25
Maltepe'de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.10.2025 | 14:32
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 01:53
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 25.10.2025 | 14:32
Görevlinin yanı başındaki rahat hırsızlar pes dedirtti: Hırsızlık anı kamerada | Video 04:11
Görevlinin yanı başındaki rahat hırsızlar pes dedirtti: Hırsızlık anı kamerada | Video 25.10.2025 | 13:33
SON DAKİKA: İzmir-Foça’da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video 01:28
SON DAKİKA: İzmir-Foça'da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video 25.10.2025 | 12:34
Bursa’da bir otomobil tartıştığı sürücünün önünü kesmeye çalıştığı anlar kamerada | Video 00:21
Bursa’da bir otomobil tartıştığı sürücünün önünü kesmeye çalıştığı anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:23
Maltepe’de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 03:41
Maltepe'de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:05
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 03:36
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 25.10.2025 | 11:04
Bayrampaşa’da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 03:55
Bayrampaşa'da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 25.10.2025 | 10:39
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 01:35
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 25.10.2025 | 10:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY