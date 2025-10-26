Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video
26.10.2025 | 11:21
Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj Gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turisti bugün gerçekleştirilen arama çalışmalarında da sonuç alınamadı.
Çalışmaların yarın sabah saatlerinde tekrar başlanacağı belirtilirken, Side SAK ekibinden dalgıç eğitmeni ve arama kurtarma uzmanı Şahin Kaptan, bölgenin dip yapısının ağaç ve çalılıkla kaplı olduğunu, görüşün olmadığını söyledi. Kaptan "Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar dalış yaparken, Deniz Polisi Su Altı Robotuyla Side SAK olarak biz de su altı drone ile arama yaptık. 30-60 metre arasında bölge tamamen taranmasına rağmen bugün de sonuç alamadık. Bölgenin ağaç ve çalılık olması arama çalışmalarını zorlaştıran bir etken. Arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlayacağız" dedi.
