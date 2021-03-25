Baraka yangını korkuttu | Video

Kocaeli'nin Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesi Taşköprü yolu basın sitesi karşısındaki ormanlık alanda bulunan baraka, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. İtfaiye ekipleri, zamanında müdahale ile yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Kocaeli Derince İlçesi Çınarlı Mahallesinde bulunan, Taşköprü yolu üzerindeki ormanlık alan içerisindeki barakada, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Çevre sakinleri, orman içerisinden çıkan duman ve alevleri görerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alırken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.