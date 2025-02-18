Başakşehir'de skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı | Video 18.02.2025 | 14:28 İstanbul Başakşehir'de bir maganda önünü kestiği sürücüsünün aracına saldırıp aynasını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırdı. Aracın kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.