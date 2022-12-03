Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses ile "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söyledi | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa gençlik buluşması kapsamında İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söylediği görüntüleri AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından paylaştı.