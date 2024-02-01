Bayburt’ta soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu | Video 01.02.2024 | 10:35 Bayburt’ta gece saatlerinde daha fazla etkili olan soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayburt-Kelkit yolu üzerinde bulunan Sadak Gölü'nün yüzeyi soğuklarla birlikte buz tuttu. Buz tutan göl, üzerine güneş ışınlarının da yansımasıyla görsel şölen oluştu. Geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle 75 bin dekar tarım arazisini sulayan Sadak Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Baraj gölüne gezmeye gelen vatandaşlar, fotoğraf çekti.Bayburt'un Arpalı beldesinden geçen nehrin yüzeyi de buzla kaplandı. Kıyı kesimlerde buzun kalınlığı 10 santimetreyi buldu.Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar Köyü'nde eksi 21,3 derece olarak ölçüldü.