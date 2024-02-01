Bayburt’ta soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu | Video
Bayburt’ta gece saatlerinde daha fazla etkili olan soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu.
Bayburt'un Arpalı beldesinden geçen nehrin yüzeyi de buzla kaplandı. Kıyı kesimlerde buzun kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar Köyü'nde eksi 21,3 derece olarak ölçüldü.
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