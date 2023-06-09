Bayramiç’te virajı alamayarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 09.06.2023 | 13:57 Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydan gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 12.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Yağcılar mevkii yakınlarındaki Pınarbaşı köyü yolu üzerinde meydana geldi. Bayramiç'ten Pınarbaşı köyüne doğru seyir halinde olan Gizem Tartılı (27) idaresindeki otomobil, köy yoluna dönen virajı alamayarak Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait orman ağaç deposunun bahçesine devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Ters dönen otomobilin sürücü Gizem Tartılı, 3 yaşındaki çocuğu Görkem Tartılı ile kayınvalidesi Emine Tartılı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılardan Gizem Tartılı ve çocuğu Görkem Tartılı Bayramiç Devlet Hastanesinde, kayınvalidesi Emine Tartılı ise Ezine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Emine Tartılı'nın durumun ağır olduğu öğrenildi.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

