Bayrampaşa'da forklift altında kalan kişi ağır yaralandı

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BAYRAMPAŞA'da kullandığı forklift üzerine devrilen Umut A., ağır yaralandı.
Olay saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa, Mega Center'da meydana geldi. Forklift operatörü Umut A. (21) yük taşıdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Forklift, Umut A.'nın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Umut A., itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla forkliftin altından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Umut A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Umut A.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.