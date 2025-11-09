Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı | Video

09.11.2025 | 15:42

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otübüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Otobüs kaldırıma çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis otobüsün çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İddiaya göre otobüs şoförü kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüsün kaldırıma çıktığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.