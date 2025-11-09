Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı | Video
09.11.2025 | 15:42
Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otübüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Otobüs kaldırıma çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis otobüsün çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İddiaya göre otobüs şoförü kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüsün kaldırıma çıktığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı | Video 09.11.2025 | 15:42
00:24
Çocuğun kullandığı otomobilin köprüden çaya uçtuğu kaza kamerada | Video 09.11.2025 | 13:27
00:24
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | Video 09.11.2025 | 13:27
12:55
01:34
00:44
Beylikdüzü'nde alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video 09.11.2025 | 11:23
01:23
00:21
Uludağ'da kayıp alarmı: 4 çocuk 5 saat sonra bulundu | Video 09.11.2025 | 09:10
01:34
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı: 5 yaralı | Video 08.11.2025 | 15:08
00:31
02:34
77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı | Video 08.11.2025 | 14:27
01:27
Adana’da semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı | Video 08.11.2025 | 12:03
00:10
Şırnak'ta minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı | Video 08.11.2025 | 12:02
01:45
08:43
06:24
01:54
'Saraçlar' çetesi çökertildi: Tüm şüpheliler tutuklandı | Video 08.11.2025 | 10:08
03:55
Döner aşkı deprem korkusunun önüne geçti, gülümseten kaçış kamerada | Video 08.11.2025 | 09:49
03:07
00:12
Hatay'da vatandaşların deprem paniği kamerada | Video 07.11.2025 | 16:44