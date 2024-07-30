Beşiktaş’ta park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı! O anlar kamerada | Video
Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Görüntülerde, yokuş yukarı çıkan otomobilin kontrolü kaybederek iki yayanın arasından geçip park halindeki otomobillere çarparak takla attığı görülüyor.
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