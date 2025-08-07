Video Yaşam Beşiktaş’ta ters yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı | Video
07.08.2025 | 10:20

Beşiktaş’ta motosikletle ters yönde seyreden Mehmet Cemil Ç., karşı yönden gelen Abdülkadir B.’nin kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Cemil Ç. ve arkasında oturan Ali H. ile Abdülkadir B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuruçeşme istikametine 34 EEP 137 plakalı motosikletle caddede ilerleyen Abdülkadir B. ile Ortaköy istikametine doğru ters şeritten gelen 34 KSZ 670 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Cemil Ç. kafa kafaya çarpıştı. Kazada Abdülkadir B. ve Mehmet Cemil Ç. ile arkasında oturan Ali H. yere savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polisi gibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Abdülkadir B. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, diğer sürücü Mehmet Cemil Ç. ve arkasındaki Ali H. ise ağır yaralı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerden Abdülkadir B.'nin yapılan muayenesinde alkollü olmadığı tespit edildi. Diğer sürücü ve arkasındaki ise hastanede tedavisini sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu.

