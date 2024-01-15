Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan yangın: Üretim tesisi alev alev yandı | Video
Beylikdüzü'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan hidrolik makine üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Çevre ilçelerden su tankerleri de itfaiye ekiplerine yardım için bölgeye sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
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