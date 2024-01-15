Video Yaşam Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan yangın: Üretim tesisi alev alev yandı | Video
Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan yangın: Üretim tesisi alev alev yandı | Video

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan yangın: Üretim tesisi alev alev yandı | Video

15.01.2024 | 08:29

Beylikdüzü'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan hidrolik makine üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Yangın saat 05.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Beysan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde hidrolik makine üretim ve depolama tesisi olarak kullanılan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bina içerisinde ofis olarak kullanılan asma kata sıçradı. Alevler binanın her yanını sardı. Yangını fark eden şantiye çalışanları itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Çevre ilçelerden su tankerleri de itfaiye ekiplerine yardım için bölgeye sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
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