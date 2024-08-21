Video Yaşam Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

21.08.2024 | 13:02

E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde trafiği kilitleyen kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde yaşanmıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafriyat kamyonunun kayarak bariyere vurması sonucu yaşanan kazada 3'ü binek toplam 4 araç hasar görmüş yol ise uzun süre trafiğe kapalı kalmıştı. Yaşanan kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.

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