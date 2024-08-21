Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde trafiği kilitleyen kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.
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