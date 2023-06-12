Video Yaşam Beyoğlu'nda kahvehaneye saldırı: Yanlış kişiyi öldürdüler! | Video
Beyoğlu'nda kahvehaneye saldırı: Yanlış kişiyi öldürdüler! | Video

Beyoğlu'nda kahvehaneye saldırı: Yanlış kişiyi öldürdüler! | Video

12.06.2023 | 14:18

BEYOĞLU'nda bir kahvehaneyi tarayarak kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün'ü yanlışlıkla öldüren, hasımları Cüneyt Yılmaz'ı yaralayan motosikletli 2 saldırgan yakalandı.

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Beyoğlu Ömer Hayyam Caddesi'nde 6 Haziran saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda başlarında kask bulunan, plakası olmayan bir motosikletle gelen iki şüpheli, kahvehaneye ateş açtı. Açılan ateş sonucu kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün (64) vurularak hayatını kaybederken, Cüneyt Yılmaz yaralandı. Saldırganlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı. Şüphelilerin gerçek hedefinin Cüneyt Yılmaz olduğu, Mehmet İlhan Ergün?ün yanlışlıkla öldürüldüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların peşine düştü. 2 gün içinde yaklaşık 600 kamera görüntüsü incelenerek şüpheliler, Küçükçekmece?ye kadar takip edildi. Burada yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.C.C.(23) ile M.F.D.(24) gözaltına alındılar. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin uyuşturucu almak için geldiklerini bu sırada bir kişinin elini beline götürmesi üzerine panikleyip ateş ettiklerini anlattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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