Beyoğlu'nda kahvehaneye saldırı: Yanlış kişiyi öldürdüler! | Video
BEYOĞLU'nda bir kahvehaneyi tarayarak kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün'ü yanlışlıkla öldüren, hasımları Cüneyt Yılmaz'ı yaralayan motosikletli 2 saldırgan yakalandı.
ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların peşine düştü. 2 gün içinde yaklaşık 600 kamera görüntüsü incelenerek şüpheliler, Küçükçekmece?ye kadar takip edildi. Burada yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.C.C.(23) ile M.F.D.(24) gözaltına alındılar. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin uyuşturucu almak için geldiklerini bu sırada bir kişinin elini beline götürmesi üzerine panikleyip ateş ettiklerini anlattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
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