Video Yaşam Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video
Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video

Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video

09.08.2025 | 14:58

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldıran şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldırmaya çalıştı. Araçlar şahsı atlatarak bölgeden uzaklaşırken durumu polise bildirdi. Bölgeye gidin polis ekipleri şahsı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video 00:21
Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video 09.08.2025 | 14:58
Taşıdığı yükü yola savurarak ilerledi: Cezadan kaçamadı! İşte o anlar | Video 00:20
Taşıdığı yükü yola savurarak ilerledi: Cezadan kaçamadı! İşte o anlar | Video 09.08.2025 | 14:04
15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti! 01:17
15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti! 09.08.2025 | 13:59
Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video 01:17
Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video 09.08.2025 | 12:09
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 00:40
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 09.08.2025 | 11:55
Çanakkale’de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 01:31
Çanakkale'de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 09.08.2025 | 11:07
Çanakkale’deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video 01:58
Çanakkale'deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video 09.08.2025 | 10:48
Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video 01:29
Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video 09.08.2025 | 10:26
Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: Yıllık içeceğim dedi | Video 00:50
Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: "Yıllık içeceğim" dedi | Video 09.08.2025 | 09:55
TEM Otoyolu’nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 02:52
TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 09.08.2025 | 09:48
SON DAKİKA: Çanakkale’de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 26:16
SON DAKİKA: Çanakkale'de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 08.08.2025 | 16:28
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:23
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 08.08.2025 | 15:52
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 03:35
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 08.08.2025 | 15:00
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 00:26
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 14:13
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:54
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 08.08.2025 | 14:06
Muğla’da kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli: Kullandığım ilaç uyku yapıyor, hatırlamıyorum | Video 04:16
Muğla'da kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli: "Kullandığım ilaç uyku yapıyor, hatırlamıyorum" | Video 08.08.2025 | 12:14
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 05:35
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 11:12
Lise öğrencisi genç kız, cipin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 02:27
Lise öğrencisi genç kız, cipin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 08.08.2025 | 09:53
Kayıp iş adamı Halit Yukay’ın yatına çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı | Video 02:13
Kayıp iş adamı Halit Yukay'ın yatına çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı | Video 08.08.2025 | 09:32
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 00:23
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 08.08.2025 | 09:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY