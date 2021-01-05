Video Yaşam Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den flaş antikor açıklaması "Kimse güvende değil" | Video

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den flaş antikor açıklaması "Kimse güvende değil" | Video

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den flaş antikor açıklaması
05.01.2021 | 10:38

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınında hastalığı atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerektiği belirterek "Kimse güvende değil, tedbirlere uymak lazım" dedi.

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