Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den flaş antikor açıklaması "Kimse güvende değil" | Video

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınında hastalığı atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerektiği belirterek "Kimse güvende değil, tedbirlere uymak lazım" dedi.