Bina enkazının yıkımı durduruldu, "Zena" isimli kedi kurtarıldı | Video
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. Enkazdaki "Zena" isimli kedi saatler süren kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.
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