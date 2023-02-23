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Bina enkazının yıkımı durduruldu,

Bina enkazının yıkımı durduruldu, "Zena" isimli kedi kurtarıldı | Video

23.02.2023 | 08:42

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. Enkazdaki "Zena" isimli kedi saatler süren kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.

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