Bingöl'de 197 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince 6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Genç ilçesinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak valilikten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada. " İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi, 825 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi.