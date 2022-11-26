Binlerce aracı ihaleye fesat karıştırarak ele geçiren suç örgütüne operasyon | Video

İstanbul’da icralık araç ihalelerine fesat karıştırarak toplam iki bin 65 adet aracı icra ihalelerinden edinen ve rayiç bedellerinin altında fiyatlara ihale edilerek ele geçiren 23 kişilik çete çökertildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamuoyunda "Tellal Suç Örgütü" olarak bilinen çetenin üyelerinin Sarıyer İlçesi'ndeki bir otoparkı suç faaliyetlerinin merkezi olarak belirlediğini tespit etti. Suç örgütü üyelerinin; otoparklarda düzenlenen icralık araç ihalelerine fesat karıştırdıkları, icradan yakalaması olan araçlara değerli parçalarının üzerinde olmadığından bahisle sahte tutanak tanzim ettikleri, kıymet takdiri için gelen bilirkişi görevlisine aracın anahtarı olmadığını beyan ederek sağlıklı bir inceleme yapmasını engelledikleri ve değerli parçalarından yoksun olduğundan bahisle kıymet takdiri yapılan araçların düşük bedellerden ihale edilmesini sağladıkları tespit edildi.

40 ARACA EL KONULDU

Çete üyelerinin; ihalelere katılmak isteyen kişilere cebir, tehdit ve hileli yöntemlerle engel oldukları, bu esnada kasten yaralama suçu mağduru olan bir kişinin hayati tehlike yaşadığı ve çete üyelerinin yaptıkları usulsüzlüklerle toplam iki bin 65 adet aracı icra ihalelerinden edindiği ve rayiç bedellerinin çok altında fiyatlara ihale edilerek örgütün zilyedine geçirildiği saptandı. Çete üyesi 23 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli olarak toplam dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütü üyelerinin suçlardan elde ettikleri 40 araca el konuldu.