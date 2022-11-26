Video Yaşam Binlerce aracı ihaleye fesat karıştırarak ele geçiren suç örgütüne operasyon | Video
Binlerce aracı ihaleye fesat karıştırarak ele geçiren suç örgütüne operasyon | Video

Binlerce aracı ihaleye fesat karıştırarak ele geçiren suç örgütüne operasyon | Video

26.11.2022 | 11:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Binlerce aracı ihaleye fesat karıştırarak ele geçiren suç örgütüne operasyon | Video 00:53
Binlerce aracı ihaleye fesat karıştırarak ele geçiren suç örgütüne operasyon | Video 26.11.2022 | 11:43
FETÖ operasyonunda 5 tutuklama | Video 00:38
FETÖ operasyonunda 5 tutuklama | Video 26.11.2022 | 11:11
SON DAKİKA: SABAH sınır hattında! Teröristlerin tünel ağı böyle görüntülendi | Video 01:07
SON DAKİKA: SABAH sınır hattında! Teröristlerin tünel ağı böyle görüntülendi | Video 26.11.2022 | 11:15
Fatih’te yolcularla İETT otobüsü şoförünün yolcularla tartışması kamerada | Video 00:59
Fatih'te yolcularla İETT otobüsü şoförünün yolcularla tartışması kamerada | Video 26.11.2022 | 11:06
İstanbul’da kaçak diş muayenehanesine baskın: Sahte doktor gözaltına alındı | Video 00:48
İstanbul’da kaçak diş muayenehanesine baskın: Sahte doktor gözaltına alındı | Video 26.11.2022 | 10:25
İzmir’de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video 00:29
İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video 26.11.2022 | 09:17
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı | Video 03:03
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı | Video 25.11.2022 | 13:17
Beylikdüzü’nde tır parkında yangın! 4 tır kullanılamaz hale geldi | Video 03:54
Beylikdüzü’nde tır parkında yangın! 4 tır kullanılamaz hale geldi | Video 26.11.2022 | 09:17
Bursa’da meyve yüklü tır devrildi : 1 yaralı | Video 01:04
Bursa’da meyve yüklü tır devrildi : 1 yaralı | Video 26.11.2022 | 09:17
Yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı | Video 00:40
Yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı | Video 26.11.2022 | 09:17
Bebek arabası var diye dolmuşa almadı! Çalışmıyorum, hadi git! | Video 00:41
Bebek arabası var diye dolmuşa almadı! "Çalışmıyorum, hadi git!" | Video 25.11.2022 | 16:44
Düzce’de 5.9 büyüklüğündeki deprem kamerada! Tonlarca ağırlıktaki kamyonlar beşik gibi sallandı | Video 00:35
Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki deprem kamerada! Tonlarca ağırlıktaki kamyonlar beşik gibi sallandı | Video 25.11.2022 | 14:52
Bağcılar’da 2 adrese uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 02:02
Bağcılar'da 2 adrese uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 25.11.2022 | 13:09
Erzurum’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:35
Erzurum'da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 25.11.2022 | 13:09
Depreme uykuda yakalanan vatandaş: Depremi yaşadık ama rüya gibiydi | Video 02:33
Depreme uykuda yakalanan vatandaş: "Depremi yaşadık ama rüya gibiydi" | Video 25.11.2022 | 12:59
Karaköy esnafının korkulu rüyası haline gelen ’Maskeli Beşler’in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 10:38
Karaköy esnafının korkulu rüyası haline gelen 'Maskeli Beşler'in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.11.2022 | 11:06
Adını duyan şaşıp kalıyor! İsmin hikayesi de kendisi kadar ilginç... | Video 03:07
Adını duyan şaşıp kalıyor! İsmin hikayesi de kendisi kadar ilginç... | Video 25.11.2022 | 12:35
Terör örgütü PKK’nın saldırısı onu hayattan kopardı... İşte minik Hasan’ın şehit olduğu o ev! | Video 03:31
Terör örgütü PKK'nın saldırısı onu hayattan kopardı... İşte minik Hasan'ın şehit olduğu o ev! | Video 25.11.2022 | 12:20
Müge Anlı’da sıcak gelişme! Erdal Sakız cinayetinde itiraf: Elimi tutup, beni öpmeye çalışınca kocam tüfekle vurdu! | Video 06:07
Müge Anlı'da sıcak gelişme! Erdal Sakız cinayetinde itiraf: "Elimi tutup, beni öpmeye çalışınca kocam tüfekle vurdu!" | Video 25.11.2022 | 11:39
Türkiye’de virüs fırtınası! Hastanelerde ’üçlü salgın’ yoğunluğu... Üçlü salgın nedir, nasıl korunacağız? | Video 02:54
Türkiye'de virüs fırtınası! Hastanelerde 'üçlü salgın' yoğunluğu... Üçlü salgın nedir, nasıl korunacağız? | Video 25.11.2022 | 11:34

İstanbul’da icralık araç ihalelerine fesat karıştırarak toplam iki bin 65 adet aracı icra ihalelerinden edinen ve rayiç bedellerinin altında fiyatlara ihale edilerek ele geçiren 23 kişilik çete çökertildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamuoyunda "Tellal Suç Örgütü" olarak bilinen çetenin üyelerinin Sarıyer İlçesi'ndeki bir otoparkı suç faaliyetlerinin merkezi olarak belirlediğini tespit etti. Suç örgütü üyelerinin; otoparklarda düzenlenen icralık araç ihalelerine fesat karıştırdıkları, icradan yakalaması olan araçlara değerli parçalarının üzerinde olmadığından bahisle sahte tutanak tanzim ettikleri, kıymet takdiri için gelen bilirkişi görevlisine aracın anahtarı olmadığını beyan ederek sağlıklı bir inceleme yapmasını engelledikleri ve değerli parçalarından yoksun olduğundan bahisle kıymet takdiri yapılan araçların düşük bedellerden ihale edilmesini sağladıkları tespit edildi.

40 ARACA EL KONULDU

Çete üyelerinin; ihalelere katılmak isteyen kişilere cebir, tehdit ve hileli yöntemlerle engel oldukları, bu esnada kasten yaralama suçu mağduru olan bir kişinin hayati tehlike yaşadığı ve çete üyelerinin yaptıkları usulsüzlüklerle toplam iki bin 65 adet aracı icra ihalelerinden edindiği ve rayiç bedellerinin çok altında fiyatlara ihale edilerek örgütün zilyedine geçirildiği saptandı. Çete üyesi 23 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli olarak toplam dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütü üyelerinin suçlardan elde ettikleri 40 araca el konuldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA