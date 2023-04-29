Bitlis'te yakıt dolu tır devrildi: 1 yaralı | Video
Bitlis’in Mutki ilçesinde yağıştan dolayı virajı alamayan ve kontrolden çıkan yakıt dolu tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle tek şerit halinde sağlanan ulaşım, tırın bölgeden kaldırılmasından sonra çift şerit olarak tekrar trafiğe açıldı.
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