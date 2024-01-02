Bitlis’te zincirleme kaza: 18 yaralı | Video
Bitlis-Güroymak yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
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