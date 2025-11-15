Video Yaşam Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde 2 turist hastaneye kaldırıldı
Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde 2 turist hastaneye kaldırıldı

Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde 2 turist hastaneye kaldırıldı

15.11.2025 | 14:33

İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy’de yedikleri midye ve kokoreç sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerini sürdürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde 2 turist hastaneye kaldırıldı 00:44
Böcek ailesinin kaldığı Fatih’teki otelde 2 turist hastaneye kaldırıldı 15.11.2025 | 14:33
Manisa Alaşehir’de polis aracı TIR’a arkadan çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı 00:22
Manisa Alaşehir'de polis aracı TIR'a arkadan çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı 15.11.2025 | 11:00
İzmir’de cinayetle biten aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı 01:14
İzmir'de cinayetle biten aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı 15.11.2025 | 10:49
Erzurum’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı 01:25
Erzurum'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı 15.11.2025 | 10:02
Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada 01:41
Çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüse silahlı saldırı kamerada 15.11.2025 | 07:40
İstanbul’da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber’de! 00:11
İstanbul'da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber'de! 14.11.2025 | 13:40
Esenyurt’ta bir firmanın kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu 01:52
Esenyurt’ta bir firmanın kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu 14.11.2025 | 12:45
Ortaköy’de kokoreç ile midye zehirlenmesi şüphesinde ailenin hastanedeki ilk anları kamerada 02:03
Ortaköy'de kokoreç ile midye zehirlenmesi şüphesinde ailenin hastanedeki ilk anları kamerada 14.11.2025 | 11:17
Malatya’da 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada 00:30
Malatya'da 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada 14.11.2025 | 11:15
Antalya’da kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadına saldırı anı kamerada 00:25
Antalya'da kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadına saldırı anı kamerada 14.11.2025 | 11:10
Oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti! 08:43
Oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti! 14.11.2025 | 10:28
Kaybolan 15 küçükbaş hayvanı jandarma dronu buldu 00:47
Kaybolan 15 küçükbaş hayvanı jandarma dronu buldu 14.11.2025 | 09:59
İstanbul Cevizlibağ’da metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti; kaza kamerada 02:18
İstanbul Cevizlibağ'da metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti; kaza kamerada 14.11.2025 | 09:43
İstanbul Ortaköy’de yedikleri yemekten zehirlenen 2 kardeş öldü 03:45
İstanbul Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlenen 2 kardeş öldü 14.11.2025 | 08:38
Ankara’da kontrollü yıkım kontrolden çıktı | Video 00:17
Ankara'da "kontrollü yıkım" kontrolden çıktı | Video 13.11.2025 | 16:15
Huriye Helvacı ve oğlunun ölümlerindeki sorular, Müge Anlı’da konuşuldu | Video 15:14
Huriye Helvacı ve oğlunun ölümlerindeki sorular, Müge Anlı'da konuşuldu | Video 13.11.2025 | 16:13
Bursa’da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 02:01
Bursa'da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 15:38
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:30
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 14:57
İstanbul’da yemekten zehirlenen 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti | Video 03:28
İstanbul'da yemekten zehirlenen 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti | Video 13.11.2025 | 15:01
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 00:48
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 13.11.2025 | 14:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY