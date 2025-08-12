Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlenen orman yangını gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yapılan incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:22
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 12.08.2025 | 08:41
03:01
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 12.08.2025 | 08:41
04:31
01:35
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var 12.08.2025 | 08:22
00:33
Çanakkale'deki yangın işletmelere sıçradı | Video 11.08.2025 | 15:52
03:35
Van'da ‘beyazlatıcı krem' faciası! 4 kişi hastanelik oldu | Video 11.08.2025 | 15:52
00:41
Ege’nin Kalbinde, Konforun Zirvesinde Bir Yaşam: Mavi Arya 11.08.2025 | 14:44
08:08
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video 11.08.2025 | 14:15
02:52
01:15
Arnavutköy'de yolda 'Toz çıkardın' kavgası | Video 11.08.2025 | 12:11
04:48
00:51
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 11.08.2025 | 12:11
02:26
Sancaktepe'de 4 dakikalık hırsızlık turu kamerada | Video 11.08.2025 | 11:16
01:01
Kaza sonrası küfredip bıçak çekti, tutanak tutmadan kaçtı | Video 11.08.2025 | 11:16
00:26
Arnavutköy’de düğün için toplanan grup havaya ateş açtı | Video 11.08.2025 | 10:20
02:29
Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada | Video 11.08.2025 | 10:20
02:32
Yalova'da tatil sitesi mali kurulunda arbede kamerada | Video 11.08.2025 | 10:20
02:05
02:19