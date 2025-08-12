Video Yaşam Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video

Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video

12.08.2025 | 08:41

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlenen orman yangını gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Saat 12.26 sıralarında ilçeye bağlı Göncek köyü civarındaki tarlada başlayan yangın ormana sıçradı. Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma personeli katıldı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yapılan incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 03:22
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 12.08.2025 | 08:41
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 03:01
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 12.08.2025 | 08:41
TEM’de yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 04:31
TEM’de yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 12.08.2025 | 08:40
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var 01:35
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var 12.08.2025 | 08:22
Çanakkale’deki yangın işletmelere sıçradı | Video 00:33
Çanakkale'deki yangın işletmelere sıçradı | Video 11.08.2025 | 15:52
Van’da ‘beyazlatıcı krem’ faciası! 4 kişi hastanelik oldu | Video 03:35
Van'da ‘beyazlatıcı krem' faciası! 4 kişi hastanelik oldu | Video 11.08.2025 | 15:52
Ege’nin Kalbinde, Konforun Zirvesinde Bir Yaşam: Mavi Arya 00:41
Ege’nin Kalbinde, Konforun Zirvesinde Bir Yaşam: Mavi Arya 11.08.2025 | 14:44
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video 08:08
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video 11.08.2025 | 14:15
Feci kazada hayatını kaybeden fenomen Deniz Servan Narin’in son anları kamerada | Video 02:52
Feci kazada hayatını kaybeden fenomen Deniz Servan Narin'in son anları kamerada | Video 11.08.2025 | 14:15
Arnavutköy’de yolda ’Toz çıkardın’ kavgası | Video 01:15
Arnavutköy'de yolda 'Toz çıkardın' kavgası | Video 11.08.2025 | 12:11
Yangında mahsur kalanlar kurtarılmaya başlandı, çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu | Video 04:48
Yangında mahsur kalanlar kurtarılmaya başlandı, çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu | Video 11.08.2025 | 12:11
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 00:51
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 11.08.2025 | 12:11
Sancaktepe’de 4 dakikalık hırsızlık turu kamerada | Video 02:26
Sancaktepe'de 4 dakikalık hırsızlık turu kamerada | Video 11.08.2025 | 11:16
Kaza sonrası küfredip bıçak çekti, tutanak tutmadan kaçtı | Video 01:01
Kaza sonrası küfredip bıçak çekti, tutanak tutmadan kaçtı | Video 11.08.2025 | 11:16
Arnavutköy’de düğün için toplanan grup havaya ateş açtı | Video 00:26
Arnavutköy’de düğün için toplanan grup havaya ateş açtı | Video 11.08.2025 | 10:20
Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada | Video 02:29
Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada | Video 11.08.2025 | 10:20
Yalova’da tatil sitesi mali kurulunda arbede kamerada | Video 02:32
Yalova'da tatil sitesi mali kurulunda arbede kamerada | Video 11.08.2025 | 10:20
Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile böyle görüntülendi | Video 02:05
Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile böyle görüntülendi | Video 11.08.2025 | 09:04
106 milyon TL’lik işlem hareketi tespit edilen çeteye Olta operasyonu | Video 02:19
106 milyon TL'lik işlem hareketi tespit edilen çeteye "Olta" operasyonu | Video 11.08.2025 | 09:04
Hız videolarıyla tanınan Deniz Servan Narin’in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01:13
Hız videolarıyla tanınan Deniz Servan Narin'in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 11.08.2025 | 09:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY