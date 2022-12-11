Video Yaşam Bozcaada ve Gökçeada’ya giden tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi | Video
Bozcaada ve Gökçeada’ya giden tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi | Video

Bozcaada ve Gökçeada’ya giden tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi | Video

11.12.2022 | 09:08

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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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