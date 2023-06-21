Video Yaşam Bunu yapan insan olamaz! Kediye ağda bantları yapıştırdılar | Video
Bunu yapan insan olamaz! Kediye ağda bantları yapıştırdılar | Video

Bunu yapan insan olamaz! Kediye ağda bantları yapıştırdılar | Video

21.06.2023 | 16:19

Üsküdar’da bir kedinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü. Vücudundaki ağda bantlarıyla görenleri şaşkına çeviren kedi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Üsküdar'da bir sokak kedisinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü. Kedinin kuyruğundan sırtına kadar farklı noktalara yapıştırılan ağda bantlarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vücuduna ağda bantları yapıştırılan kediyi gören bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kediyi kayda aldı.

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