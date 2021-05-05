Burdur rögara düşen tilki yavrularını itfaiye kurtardı
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Burdur'da rögara düşen 4 tilki yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Burdur merkez Şeker İşçi Evleri Mahallesi'nde 1,5 metrelik rögara düşen 4 tilki yavrusu olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri gögara girerek tilki yavrularını dışarı çıkardı.
Ekipler yaptıkları kontrolde sağlık durumu iyi olan yavru tilkileri doğaya bıraktı.