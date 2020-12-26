Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan'ın vatandaşlarla kurduğu diyalog beğeni topladı | Video

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptığı sokakların birinde balkondan kendilerini izleyen kişiyle kurduğu diyalog tebessüm ettirdi. Bir ihtiyaçları olup, olmadığını soran Aslan, "Canınızın sağlığı" cevabını aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, koronavirüs kısıtlamalarının denetimi için sokak sokak gezdi. Uygulama noktalarında görev alan polis memurlarıyla görüşüp moral veren Aslan, öte yandan sokaklarda vatandaşlarla tebessüm ettiren diyaloglar kurdu. Aslan'ın balkondaki bir kişiyle, samimi selamlaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisini tanıtarak sözlerine başlayan Tacettin Aslan, balkonda bulunan kadına "Bir ihtiyacınız var mı?" diye sordu. "Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun" cevabını alan Aslan, "Sokakları geziyordum. Bir sıkıntı ya da problem varsa söyleyin. Kısıtlamada telaşa kapılacağımız bir şey yok. Fırınlarımız, marketlerimiz gün içerisinde açık" dedi. Vatandaşdan, 'Canınızın sağlığı' cevabını alan Aslan, yürümeye devam etti. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın vatandaşla kurduğu diyalog, sosyal medyada paylaşılınca binlerce beğeni topladı.