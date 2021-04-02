Video Yaşam Bursa kaçak pavyonda eğlenirken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Bursa kaçak pavyonda eğlenirken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Bursa kaçak pavyonda eğlenirken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
02.04.2021 | 11:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa kaçak pavyonda eğlenirken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza 00:34
Bursa kaçak pavyonda eğlenirken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza 02.04.2021 | 11:42
Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar Üstüme çıktı beni kirletti 08:49
Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar "Üstüme çıktı beni kirletti" 02.04.2021 | 11:48
Evinin önüne aracını park etti, kurşun yağmuruna tutuldu. Dehşet anları kamerada | Video 03:24
Evinin önüne aracını park etti, kurşun yağmuruna tutuldu. Dehşet anları kamerada | Video 02.04.2021 | 11:03
Çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti | Video 04:25
Çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti | Video 02.04.2021 | 10:48
Beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest bırakıldı | Video 02:52
Beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest bırakıldı | Video 02.04.2021 | 10:30
Müge Anlı canlı yayın izle: 2 Nisan 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan esrarengiz olayda şok cinayet tutuklaması duyurusu 06:39
Müge Anlı canlı yayın izle: 2 Nisan 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan esrarengiz olayda şok cinayet tutuklaması duyurusu 02.04.2021 | 10:25
Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence yapan şahsı 'mama bağışı' şartıyla affetti 06:51
Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence yapan şahsı 'mama bağışı' şartıyla affetti 02.04.2021 | 10:11
Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın 02:00
Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın 02.04.2021 | 10:11
Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı | Video 01:47
Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı | Video 02.04.2021 | 10:09
Eski sevgilimle konuştun dedi, kurşun yağdırdı. O anlar kamerada | Video 03:35
"Eski sevgilimle konuştun" dedi, kurşun yağdırdı. O anlar kamerada | Video 02.04.2021 | 09:59
İstanbul Güngören'de yabancı uyruklular arasında kavga: 1 ölü 03:54
İstanbul Güngören'de yabancı uyruklular arasında kavga: 1 ölü 02.04.2021 | 09:37
İstanbul Esenyurt'ta iş yerinden 80 bin lira değerinde akü çalan kar maskeli hırsızlar kamerada 04:57
İstanbul Esenyurt'ta iş yerinden 80 bin lira değerinde akü çalan kar maskeli hırsızlar kamerada 02.04.2021 | 09:41
İzmir'de denizde kan donduran görüntü! Kağıt toplayıcısının acı sonu 01:26
İzmir'de denizde kan donduran görüntü! Kağıt toplayıcısının acı sonu 02.04.2021 | 09:48
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video 03:58
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video 02.04.2021 | 09:44
Esra Erol'da şok yüzleşme! Yufkacı Muammer beraber yaşadığı iki elti ve kocalarıyla canlı yayında! 11:32
Esra Erol'da şok yüzleşme! Yufkacı Muammer beraber yaşadığı iki elti ve kocalarıyla canlı yayında! 02.04.2021 | 09:49
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 08:50
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02.04.2021 | 09:14
Artvin'deki yangın dehşetinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı 00:46
Artvin'deki yangın dehşetinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı 02.04.2021 | 09:04
SON DAKİKA: İzmir'de gece kulübündeki silahlı - bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 6 yaralı 03:57
SON DAKİKA: İzmir'de gece kulübündeki silahlı - bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 6 yaralı 02.04.2021 | 08:29
İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında flaş açıklamalar 11:32
İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında flaş açıklamalar 02.04.2021 | 12:07
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi | Video 04:42
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi | Video 02.04.2021 | 08:17

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam eden ve ruhsatsız olduğu belirlenen pavyona, polis ekiplerince yapılan baskında, içerde eğlenen 8 kişiye 3 bin 150?şer liradan toplam 25 bin 200 lira para cezası verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü?ne bağlı polis ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki birçok bölgede denetim yapıldı. Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, bir iş hanının bodrum katından müzik sesi geldiğini fark etti. Seslerin aralıksız devam ettiğini anlayan polis ekipleri, iş yerine baskın yaptı. Baskında, kapalı olması gereken ve ruhsatı olmadığı öğrenilen iş yerinin bir pavyon olduğu ve kaçak olarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Kaçak pavyonda eğlendiği belirlenen 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 lira para cezası kesildi. Kaçak pavyon, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA