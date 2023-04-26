Bursa’da 50 bin lira borç için kan aktı : 1 ölü 2 yaralı | Video
Bursa’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kardeşin biri bıçaklanarak hayatını kaybederken bir kişide ayağından tabanca ile vurularak yaralandı.
raçlarından inen husumetli taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle birlikte iki kardeş bıçaklanırken Engin A. ise ayağından tabanca ile Uğur E. tarafından vuruldu.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
İKİ KARDEŞTEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Uğur E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kardeşi Oğuz E. ve Engin A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
CİNAYETİN SEBEBİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Engin A.'nın emlakçı olduğu ve Uğur E. ve Oğuz A. kardeşlerin ise araç alım-satım işleriyle uğraştığı öğrenilirken aralarında daha önceden yer kiralama sebebiyle 50 bin TL alacak-verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.
Engin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Bursa’da 50 bin lira borç için kan aktı : 1 ölü 2 yaralı | Video 26.04.2023 | 16:53
02:22
Kuveytli 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil alev alev yandı | Video 26.04.2023 | 16:51
02:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi | Video 26.04.2023 | 16:48
03:35
14 yaşındaki çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 26.04.2023 | 16:03
05:40
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sakuraları çiçek açtı | Video 26.04.2023 | 16:04
01:56
01:26
İstanbul’da büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video 26.04.2023 | 15:43
02:53
Tokat’ta hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 7 yaralı | Video 26.04.2023 | 15:41
02:59
Yayalara yol veren ATV’ye hafif ticari araç çarptı: 3 yaralı | Video 26.04.2023 | 15:14
01:56
07:32
00:58
Pendik’te 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 26.04.2023 | 13:58
04:02
04:40
00:14
Şırnak'ta akaryakıt yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 26.04.2023 | 14:00
01:21
Gelibolu’da araç takla attı: 2 yaralı | Video 26.04.2023 | 13:30
02:38
02:29
03:36
İETT otobüsü kamyonete çarptı, düşen sürücü otobüsün altında kaldı | Video 26.04.2023 | 13:00
01:14
Amcasına kızıp otomobiline zarar verdi | Video 26.04.2023 | 13:00