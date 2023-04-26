Bursa’da 50 bin lira borç için kan aktı : 1 ölü 2 yaralı | Video 26.04.2023 | 16:53 Bursa’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kardeşin biri bıçaklanarak hayatını kaybederken bir kişide ayağından tabanca ile vurularak yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saat 03.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Uğur E. (41) ve kardeşi Oğuz E., husumetli oldukları 17 suç kaydı bulunan Engin A. ile karşılaştı.raçlarından inen husumetli taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle birlikte iki kardeş bıçaklanırken Engin A. ise ayağından tabanca ile Uğur E. tarafından vuruldu.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Uğur E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kardeşi Oğuz E. ve Engin A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Engin A.'nın emlakçı olduğu ve Uğur E. ve Oğuz A. kardeşlerin ise araç alım-satım işleriyle uğraştığı öğrenilirken aralarında daha önceden yer kiralama sebebiyle 50 bin TL alacak-verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.Engin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.