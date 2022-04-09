Video Yaşam Bursa'da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada
Bursa'da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Bursa'da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

09.04.2022 | 13:29

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda parkta tartışan genç kızların kavgası amatör kameraya yansıdı.

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Olay YunusEmre mahallesi Kanarya caddesinde bulunan parkta meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 genç kız, tartıştıkları 1 genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdılar. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, 2 genç tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Saldırgan genç kızlar, 1 erkek şahıs tarafından engellendi. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.


Olayın ardından uzaklaşan saldırganlar, polis ekiplerince aranıyor.

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