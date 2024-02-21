Video Yaşam Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 kişi yaralandı | Video
Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 kişi yaralandı | Video

Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 kişi yaralandı | Video

21.02.2024 | 14:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Sancak ile Gülfidan sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak sokaktan çıkan sürücü Y.G. (21) yönetimindeki hafif ticari araç, Gülfidan sokakta seyreden sürücü Ç.T. (45) yönetimindeki okul servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan servis minibüsü evin bahçe duvarına, diğer araç ise parkın tel örgü duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile servis minibüsündeki öğrenciler İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed Ali A.(4), Akif K.(7), Eslem Nur A. (7) ve gözetmen öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5'i öğrenci 7 kişiyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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