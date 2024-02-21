Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 kişi yaralandı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.
Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile servis minibüsündeki öğrenciler İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed Ali A.(4), Akif K.(7), Eslem Nur A. (7) ve gözetmen öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5'i öğrenci 7 kişiyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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