Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video
Bursa otobanda ters yöne giren lüks cip sürücüsü, karşıdan gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Ortalık savaş alanına dönerken, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. Çılgın sürücünün otobanda tersten gittiği ve uyarılara aldırış etmediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle araç adeta kağıt gibi ezilirken, sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor. Sürücünün ters yönde ilerlediği ve uyarıları dikkate almadığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, ters yöne giren sürücünün neden böyle bir hata yaptığı araştırılıyor.
Olay sebebiyle İstanbul İzmir otobanında Terminal'den Mudanya'ya kadar trafik kilitlendi.
