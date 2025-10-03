Video Yaşam Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video
Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video

Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video

03.10.2025 | 10:48

Bursa otobanda ters yöne giren lüks cip sürücüsü, karşıdan gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Ortalık savaş alanına dönerken, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. Çılgın sürücünün otobanda tersten gittiği ve uyarılara aldırış etmediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde çevre yolu Osmangazi ilçesi Demirtaş Mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 EVD 051 plakalı aracın sürücüsü, cipiyle otobana ters yönden girdi. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen araç, karşıdan gelen tırla şiddetli şekilde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araç adeta kağıt gibi ezilirken, sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor. Sürücünün ters yönde ilerlediği ve uyarıları dikkate almadığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, ters yöne giren sürücünün neden böyle bir hata yaptığı araştırılıyor.

Olay sebebiyle İstanbul İzmir otobanında Terminal'den Mudanya'ya kadar trafik kilitlendi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:50
Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 03.10.2025 | 11:07
Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video 04:24
Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video 03.10.2025 | 10:48
Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video 02:20
Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video 03.10.2025 | 10:36
Adana’da ilginç olay: Aynı kişiye 22 gün arayla aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı! Kaza anları kamerada | Video 00:58
Adana'da ilginç olay: Aynı kişiye 22 gün arayla aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı! Kaza anları kamerada | Video 03.10.2025 | 10:10
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 01:39
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 03.10.2025 | 09:54
Diyarbakır’da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 01:22
Diyarbakır'da kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video 03.10.2025 | 09:00
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! İzleyenler şoke oldu! 01:39
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! İzleyenler şoke oldu! 02.10.2025 | 23:10
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! 01:44
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde öyle bir karar aldı ki! 02.10.2025 | 23:07
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı | Video 03:08
Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 16:08
Marmara Denizi’nde yaşanan deprem Bursa’da da hissedildi! Telefoncuda yaşanan panik anları kamerada | Video 00:36
Marmara Denizi'nde yaşanan deprem Bursa'da da hissedildi! Telefoncuda yaşanan panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:51
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 01:03
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 02.10.2025 | 15:46
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02:06
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 15:35
SON DAKİKA: İstanbul’da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 01:59
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:08
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 00:37
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:38
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:11
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 02.10.2025 | 14:36
Adilcevaz’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 01:02
Adilcevaz'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:18
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! Korksunlar benden! | Video 00:09
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! "Korksunlar benden!" | Video 02.10.2025 | 13:03
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 00:51
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 02.10.2025 | 12:33
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 01:00
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 01:19
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 11:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY