Video Yaşam Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı | Video
Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı | Video

Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı | Video

25.09.2024 | 09:19

Bursa'da 26 suç kaydı bulunan eski bir boksör gece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldırdı. Şikayetçi olan komşular polisi aradı. Kapıya gelen polise silah çeken 44 yaşındaki şüpheli içeri girmek isteyen ekiplere bir türlü izin vermedi. Son çare olarak olay yerine gelen Özel Harekat Timleri kapıyı kırarak aldığı şüpheliyi ekiplere teslim ederken, basın mensuplarını gören saldırgan, “Allah'ın rahmeti üzerinize olsun” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi. Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı. Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı İçeri giremeyen ekipler, Özel Harekat Ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun" dedi. Gözaltına alınan şüphelinin mahalleyi kırmızı alarma geçirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da paraşüt ağaçta asılı kaldı, ekipler alarma geçti | Video 03:19
Antalya'da paraşüt ağaçta asılı kaldı, ekipler alarma geçti | Video 25.09.2024 | 09:19
Çekya’dan gelen turistler Yüksekova’nın doğal güzelliklerine hayran kaldı | Video 02:01
Çekya'dan gelen turistler Yüksekova'nın doğal güzelliklerine hayran kaldı | Video 25.09.2024 | 09:19
Bursa’da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı | Video 02:34
Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı | Video 25.09.2024 | 09:19
Şile açıklarında gemi yangını | Video 00:53
Şile açıklarında gemi yangını | Video 25.09.2024 | 09:51
Bursa’da kaputu açık ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi, o anlar kamerada | Video 00:21
Bursa’da kaputu açık ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi, o anlar kamerada | Video 25.09.2024 | 09:51
Sevgili tuzağında 125 bin dolarlık kripto para vurgunu şüphelileri zildeki parmak izinden tespit edildi | Video 00:48
Sevgili tuzağında 125 bin dolarlık kripto para vurgunu şüphelileri zildeki parmak izinden tespit edildi | Video 25.09.2024 | 09:51
Esenyurt’ta yaya yolundan geçerken tartıştığı sürücüyü bıçakladı | Video 03:04
Esenyurt'ta yaya yolundan geçerken tartıştığı sürücüyü bıçakladı | Video 25.09.2024 | 09:51
Dünyanın en şişman pengueniyle tanışın | Video 01:21
Dünyanın en şişman pengueniyle tanışın | Video 25.09.2024 | 09:51
Fenomen Kübra Aykut’un teyzesi: Böyle bir sevgililiğin olmayacağını söylemiştim | Video 08:30
Fenomen Kübra Aykut'un teyzesi: "Böyle bir sevgililiğin olmayacağını söylemiştim" | Video 25.09.2024 | 09:01
Ankara’da İbranice 2 el yazması kitap ele geçirildi | Video 00:47
Ankara'da İbranice 2 el yazması kitap ele geçirildi | Video 25.09.2024 | 08:52
Antalya’da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu | Video 06:52
Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu | Video 25.09.2024 | 08:52
27 ilde Kalkan-27 operasyonları: 84 göçmen kaçakçısı ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:40
27 ilde "Kalkan-27" operasyonları: 84 göçmen kaçakçısı ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı | Video 25.09.2024 | 08:53
Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu… 27:13
Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu… 24.09.2024 | 20:57
Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu… 02:45
Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu… 24.09.2024 | 20:38
Zimmetine 1.5 milyon TL geçiren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:44
Zimmetine 1.5 milyon TL geçiren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 24.09.2024 | 16:04
Başakşehir’de babadan oğluna test dayağı: O anlar kamerada | Video 00:20
Başakşehir'de babadan oğluna "test" dayağı: O anlar kamerada | Video 24.09.2024 | 16:04
Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı | Video 01:43
Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı | Video 24.09.2024 | 16:04
Bayrampaşa’da dehşet anları! Tartıştıkları börekçiyi pompalı tüfekle vurdular | Video 03:50
Bayrampaşa'da dehşet anları! Tartıştıkları börekçiyi pompalı tüfekle vurdular | Video 24.09.2024 | 15:09
Taksi şoförüyle yolcunun kavgası kamerada! Polis çağırın, yardım edin | Video 00:41
Taksi şoförüyle yolcunun kavgası kamerada! "Polis çağırın, yardım edin" | Video 24.09.2024 | 15:10
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın dayısı: ‘Dayı ben polis olup şehit olacağım’ diyordu | Video 03:52
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın dayısı: "‘Dayı ben polis olup şehit olacağım' diyordu" | Video 24.09.2024 | 15:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA