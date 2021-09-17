Video Yaşam Bursa'da vicdansızlık kamerada! Kamyonetiyle ezdiği köpeği bırakıp kaçtı | Video

Bursa'da vicdansızlık kamerada! Kamyonetiyle ezdiği köpeği bırakıp kaçtı | Video

Bursa'da vicdansızlık kamerada! Kamyonetiyle ezdiği köpeği bırakıp kaçtı | Video
17.09.2021 | 14:51

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kamyonet sürücüsü Paşa isimli köpeği ezerek arkasına bakmadan kaçtı. Hayvan Barınağı'na götürülen yaralı köpek kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ziya Kaya Mahallesi'nde hafif ticari aracın köpeğe çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gece seyir halindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra yoluna devam etti. Yaralanan köpek durumun fark edilmesinin ardından sahipleri tarafından Gemlik Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Durumu ağır olan köpek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köpek sahipleri zanlının bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederken, sürücüleri hayvanlara sahip çıkmaları ve araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

Öte yandan aracın köpeğe çarpma anı, güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, aracın yolun karşısında geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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