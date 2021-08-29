Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı | Video
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Bursa'nın İznik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerinin 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çamoluk mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çamoluk mahallesi'ne 2 km uzaklığı bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine yangına İznik Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye,Buski ve köylülerin yardımı ile yangına müdahale edildi. 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.