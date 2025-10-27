Büyükçekmece’de sözde eğlence konvoyunda kaza kamerada | Video 27.10.2025 | 11:26 Büyükçekmece’de sözde "eğlence" adı altında konvoy yapan sürücülerin kazası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ağır hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre sözde eğlence adı altında konvoy yapan sürücüler kaza yaptı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahıslar aracın üstünden sarkarak ilerledikler ve yaşanan kaza anı yer aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.