Buz kütlesini sal gibi kullanarak Çoruh Nehri'nde gezintiye çıktı | Video
Bayburt'ta, donan Çoruh Nehri'nde, buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen bir kişi görenleri şaşırttı.
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