Cadde ortasında silahlı çatışmaya giren şüpheli tutuklandı | Video
Konya'da, husumetli olan iki esnaf grubu arasında cadde üzerinde çıkan ve kameraya yansıyan, 2'si yoldan geçen vatandaş olmak üzere 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 6 kişi tutuklandı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Sokak ortasındaki çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Görüntülerde, silahlı şahısların rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtıkları görüldü. Olay anının sosyal medyaya da yansıdığı anlar vatandaşlardan büyük tepki çekti.
ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANDI, 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri olayda kullanılan 4 adet tabanca ile birlikte tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Melih Eryiğit, Mert Ergül, Harun Kaplan, Yusuf Dursun, Hasan Hüseyin Kuyucu ve Ali Kuyucu tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri yaşı küçük iki şüpheli serbest bırakıldı.
Öte yandan, olay yerinden geçerken yaralanan iki şahıstan M.E'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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