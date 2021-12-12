Video Yaşam Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video
Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video

Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video

12.12.2021 | 15:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Takla atan araçta mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:28
Takla atan araçta mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 12.12.2021 | 16:49
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti | Video 06:00
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti | Video 12.12.2021 | 16:35
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video 05:04
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video 12.12.2021 | 16:26
Esenler’de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada | Video 02:47
Esenler’de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada | Video 12.12.2021 | 16:19
Maltepe’de park halindeki araçların farklarını böyle çaldılar | Video 02:58
Maltepe'de park halindeki araçların farklarını böyle çaldılar | Video 12.12.2021 | 16:18
Mardin’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 00:43
Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 12.12.2021 | 16:20
Tekme tokat kavga ettiler, birbirlerinden şikayetçi olmadılar | Video 00:32
Tekme tokat kavga ettiler, birbirlerinden şikayetçi olmadılar | Video 12.12.2021 | 16:20
Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video 00:21
Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video 12.12.2021 | 16:19
Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video 01:24
Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video 12.12.2021 | 15:58
Son Dakika: Bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır’dan 22 gün sonra haber geldi! | Video 03:13
Son Dakika: Bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan 22 gün sonra haber geldi! | Video 12.12.2021 | 15:13
SON DAKİKA: Büyükçekmece’de tır yoldan çıktı, askıda kaldı | Video 03:22
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de tır yoldan çıktı, askıda kaldı | Video 12.12.2021 | 14:57
Maltepe’de halı yıkama atölyesinde korkutan yangın | Video 02:01
Maltepe'de halı yıkama atölyesinde korkutan yangın | Video 12.12.2021 | 14:27
Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken’e akın etti | Video 03:25
Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti | Video 12.12.2021 | 14:07
Elazığ’daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride böyle uçtu | Video 01:01
Elazığ'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride böyle uçtu | Video 12.12.2021 | 13:41
Aydın’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:15
Aydın'da uyuşturucu operasyonu | Video 12.12.2021 | 13:42
Apartman boşluğunda bulunan ceset, polisi harekete geçirdi | Video 03:47
Apartman boşluğunda bulunan ceset, polisi harekete geçirdi | Video 12.12.2021 | 13:28
İzmir’de 23 hükümlü helikopter destekli operasyonla yakalandı | Video 01:00
İzmir’de 23 hükümlü helikopter destekli operasyonla yakalandı | Video 12.12.2021 | 13:28
Ablasına kurşun yağdırdı, polisi aradı: Ablamı öldürdüm, gelin alın | Video 00:54
Ablasına kurşun yağdırdı, polisi aradı: "Ablamı öldürdüm, gelin alın" | Video 12.12.2021 | 13:28
Saldırganın kaçış anı kamerada! Bahçelievler’de yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı | Video 04:14
Saldırganın kaçış anı kamerada! Bahçelievler’de yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı | Video 12.12.2021 | 13:28
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video 03:01
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video 12.12.2021 | 13:00

Karaman’da park halindeyken çalınan motosiklet 4 gün sonra sahibi tarafında boş arsada terk edilmiş halde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce evinin önüne park ettiği motosikletinin bir süre sonra yerinde olmadığını fark eden Zafer A., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise, çalınan motosikletin bulunabilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı. Bugün öğle saatlerinde motosiklet sahibi Zafer A.'yı telefonla arayan bir tanıdığı motosikletin Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde bulunan boş bir arsada gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Zafer A., verilen adrese geldiğinde motosikletinin arsa içerisinde terk edilmiş halde olduğunu gördü. Zafer A.'nın durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler motoru muhafaza altına aldı. Motosiklette parmak izi çalışması yapılması için olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Ekip yaptığı incelemede herhangi bir parmak izine rastlamadı. Motosikletin yaşı küçük kişiler tarafından gezmek amaçlı çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, motosiklet yapılan incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA