Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video

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Karaman’da park halindeyken çalınan motosiklet 4 gün sonra sahibi tarafında boş arsada terk edilmiş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce evinin önüne park ettiği motosikletinin bir süre sonra yerinde olmadığını fark eden Zafer A., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise, çalınan motosikletin bulunabilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı. Bugün öğle saatlerinde motosiklet sahibi Zafer A.'yı telefonla arayan bir tanıdığı motosikletin Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde bulunan boş bir arsada gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Zafer A., verilen adrese geldiğinde motosikletinin arsa içerisinde terk edilmiş halde olduğunu gördü. Zafer A.'nın durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler motoru muhafaza altına aldı. Motosiklette parmak izi çalışması yapılması için olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Ekip yaptığı incelemede herhangi bir parmak izine rastlamadı. Motosikletin yaşı küçük kişiler tarafından gezmek amaçlı çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, motosiklet yapılan incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.