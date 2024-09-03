Çalıştıkları mobilyacıya silahlı saldırı düzenleyerek 5 milyon TL haraç istediler | Video 03.09.2024 | 10:02 Adana'da iki kişi çalıştıkları mobilyacıyı kurşunlama olayına karışarak işyerinden 5 milyon TL haraç istedi. Gasp Büro Amirliğine bağlı polisler olaya karışan 3 kişiyi saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 26 Ağustos'ta Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde bir mobilyacıda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişi mobilyacıya ateş açarak kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polisler çevredeki güvenlik kameralarını toplayarak şüpheli şahısları yakalama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 hafta boyunca kamera çalışan polisler olayı Halil İbrahim C. (29), Lütfi T. (30) ve Abdullah T. (24)'ün yaptığını belirledi. Söz konusu şüpheliler saklandıkları ikametlerinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.Marangoz çırağı Halil İbrahim C., çalıştığı işyerine motosikletle arkasında kuzeni Abdullah T. ile gitti. Motosikletin arkasında bulunan Abdullah T.'in işyerine tabanca ile ateş açtığı tespit edildi. Aynı işyerinde çalışan Lütfi T. ise bir gün sonra patronunu aradı. Lütfi T.'nin bir organize suç örgütünün adını kullanarak patronundan 5 milyon TL haraç istediği belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil İbrahim C., ve Abdullah T. tutuklanırken Lütfi T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.