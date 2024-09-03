Çalıştıkları mobilyacıya silahlı saldırı düzenleyerek 5 milyon TL haraç istediler | Video
Adana'da iki kişi çalıştıkları mobilyacıyı kurşunlama olayına karışarak işyerinden 5 milyon TL haraç istedi. Gasp Büro Amirliğine bağlı polisler olaya karışan 3 kişiyi saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı.
"ÇALIŞTIKLARI YERİ KURŞUNLAYIP 5 MİLYON TL HARAÇ İSTEMİŞLER"
Marangoz çırağı Halil İbrahim C., çalıştığı işyerine motosikletle arkasında kuzeni Abdullah T. ile gitti. Motosikletin arkasında bulunan Abdullah T.'in işyerine tabanca ile ateş açtığı tespit edildi. Aynı işyerinde çalışan Lütfi T. ise bir gün sonra patronunu aradı. Lütfi T.'nin bir organize suç örgütünün adını kullanarak patronundan 5 milyon TL haraç istediği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil İbrahim C., ve Abdullah T. tutuklanırken Lütfi T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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