Çanakkale'de akran zorbalığı: Bir çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor | Video 30.09.2025 | 15:26 Çanakkale'de sınıf arkadaşı Y.C. (14) tarafından darbedilen M.D.Y. (14) ağır yaralandı. Yoğun bakımda yatan M.D.Y.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 25 Eylül saat 15.35'te Biga ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.D.Y., Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y. yumruk attı. M.D.Y., yumruğun etkisiyle kafasını sıraya çarparak yere düştü. Y.C. ise, yerde yatan M.D.Y. tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri geldi. M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı. Ağır yaralanan M.D.Y., önce Biga Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar meydana geldiği ortaya çıktı. Öte yandan gözaltına alınan Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.C., çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"OLAY, ÇOCUĞUMA YAPILAN VAHŞİCE BİR SALDIRI"

Mağdur M.D.Y.'nin babası Hasan Yıldız, "2024 yılında ailemi Karabiga'ya getirdim. Çocuğumu ilkokul tamamladıktan sonra lise eğitimi için İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yazdırdım. Olay, çocuğuma yapılan vahşice bir saldırı. Son ders ziline girmeden önceki teneffüs arasında gerçekleşen bir saldırı. Sadece çocuğum yanlışlıkla diğer çocuğun ayağına bastığından gerçekleşen bir hadise. Bildiklerimiz bu kadar. Çocuğum şu anda yoğun bakımda. Hayati mücadelesi devam ediyor. Başka çocukların başına gelmesini istemiyorum. Üzgünüz, bekliyoruz. Çocuk şu anda yoğun bakımda. Durumun kritik olduğunu doktorlar açıkladı" dedi.

"UYANMAMASINA DAYANAMIYORUM"

Anne Çiğdem Yıldız ise, çocuğunun bu durumuna dayanamadığını belirterek gözyaşları içinde şu cümleleri söyledi:

"Uyanmıyor çocuğum. İlaçları kestikleri halde uyanmıyor çocuğum. Allah'tan gelse her şeye razıyım ama çocuğumun bu durumu bir caninin elinden geldiği için çok üzgünüm. Allah'tan gelse razıydım. Benim çocuğumun başına geldi hiçbir ailenin çocuğunun başına gelmesin. Devletimden bu akran zorbalığına bir çare bulsunlar istiyorum. Hani iki günlük dünya yani bu. Ben çocuğumu çok zorluklarla dünyaya getirdim. Onun orada yatmasına dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Uyanmamasına dayanamıyorum. Çok anneci bir çocuktu. Bir karıncayı bile incitmezdi benim oğlum. Devletime güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Elimden geleni ardına koymayacağım."

"TOPLUMDA ARTAN AKRAN ZORBALIĞI VE AKRANIN AKRANA ŞİDDETİ VAKALARI ARTIK ÜZERİNE DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİR KONU"

Konuyla ilgilenen Avukat Şeyma Çimendere yaptığı açıklamada, "Toplumda artan akran zorbalığı ve akranın akrana şiddeti vakaları artık üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. Ayağa basıldığı gerekçesiyle darbedilen ve kalbi durmuş vaziyette hastaneye intikal ettirilen müvekkilim hayata döndürüldüyse de, birçok organ hasarı ve kafa travmasıyla şu an hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Aile acılıdır, bizler üzüntülüyüz. Şu an için bir tutuklama mevcut olup, tahkikat gerek bizler gerek ise soruşturma makamlarınca titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.