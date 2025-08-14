Çanakkale'de yangından geriye bu acı tablo kaldı | Video
Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın 24 saat sürdü. Yangında kül olan ormanlar havadan dron ile görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:45
Çanakkale'de yangından geriye bu acı tablo kaldı | Video 14.08.2025 | 09:16
00:53
02:54
02:24
Gaziantep'te 7 katlı binada yangın paniği | Video 14.08.2025 | 08:38
02:20
Ataşehir D-100 Karayolu'nda scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada | Video 13.08.2025 | 16:12
00:49
01:43
Kuruyemişçide kilolarca böceklenmiş ürün imha edildi | Video 13.08.2025 | 16:11
02:41
Ataşehir'de kıskançlık krizi! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı | Video 13.08.2025 | 16:11
00:43
Elazığ’da apartman dairesinde korkutan yangın | Video 13.08.2025 | 15:59
00:24
5 farklı ilde onlarca milyon lira dolandırdı, yakayı ele verdi | Video 13.08.2025 | 15:41
04:42
00:17
187 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 13.08.2025 | 15:02
02:14
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 13.08.2025 | 15:00
02:59
Onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere çakıldı | Video 13.08.2025 | 15:00
04:34
03:36
00:29
Kaçırılan iş adamının kurtarılma anı kamerada | Video 13.08.2025 | 12:37
02:54
01:40
00:23
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi | Video 13.08.2025 | 10:30