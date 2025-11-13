Video Yaşam "Canım sıkkın" deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video

"Canım sıkkın" deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video

13.11.2025 | 13:11

Arnavutköy’de trafikte yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin?" dedikten sonra tartıştığı motosiklet sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırdı. O anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Arnavutköy Boğazköy-Bolluca yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü ile bir kamyonet şoförü arasında yol meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kamyonet sürücüsü aracını durdurarak motosiklet sürücüsüne, "Canım sıkkın, gider misin?" dedi. Ardından aracının kabininden dışarı eğilerek motosikletliye yumruk attı, sonrasında tekme savurdu. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle kavga son bulurken, saldırı anı motosikletlinin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, kamyonet şoförünün hakaret ettiği, yumrukla saldırdığı ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kamyonet sürücüsünün Y.D. olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

