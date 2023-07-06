Çankırı'da deprem! Kandilli depremin şiddetini açıkladı | Video

Çankırı ili Korgun ilçesinde saat 08.50'de bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 1.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.