Canlı yayında şok kaza! Spiker Duygu Öztürk‘ün talihsiz anları kamerada...
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Canlı yayında şok kaza! Spiker Duygu Öztürk‘ün talihsiz anları kamerada... 27.07.2021 | 12:08
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Meksika’daki selde 310 ev hasar gördü | Video 27.07.2021 | 08:49
Canlı yayındaki talihsiz kaza sosyal medyada olay oldu! Spiker Duygu Öztürk‘ün canlı yayında yaşadığı talihsiz anlara ait görüntüler sosyal medyada binlerce defa izlendi. İşte TV Net canlı yayınında; Spikeri Duygu Öztürk'ün masasının devrildiği şoke eden anlar...