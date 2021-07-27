Video Yaşam Canlı yayında şok kaza! Spiker Duygu Öztürk‘ün talihsiz anları kamerada...

Canlı yayında şok kaza! Spiker Duygu Öztürk‘ün talihsiz anları kamerada...

Canlı yayında şok kaza! Spiker Duygu Öztürk‘ün talihsiz anları kamerada...
27.07.2021 | 12:08

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Canlı yayında şok kaza! Spiker Duygu Öztürk‘ün talihsiz anları kamerada... 00:25
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Canlı yayındaki talihsiz kaza sosyal medyada olay oldu! Spiker Duygu Öztürk‘ün canlı yayında yaşadığı talihsiz anlara ait görüntüler sosyal medyada binlerce defa izlendi. İşte TV Net canlı yayınında; Spikeri Duygu Öztürk'ün masasının devrildiği şoke eden anlar...

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