Çekici ile minibüs böyle çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video
Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında çekici ile minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kazada yolculardan M.G. ve minibüs sürücüsü C.B. ağır olmak üzere, E.G., M.R.T., N.Ç., İ.Ç., M.B. ve M.H.E. yaralandı.
Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlatırken yaralılar Ağrı'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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