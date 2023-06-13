Cinayetin sebebi şok etti! Kulağını ısırıp koparan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! | Video 13.06.2023 | 16:41 İstanbul Pendik’te evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ömer Coşkun’u mahalleden arkadaşı Özcan A.’nın öldürdüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu cinayeti işlediği mahalleye gelen şüpheli Özkan A. ve kardeşi Hakan A. gözaltına alındı. Cinayet Büroda olayı kendisinin yaptığını kabul ettiği öne sürülen şüpheli Özkan A. ifadesinde; “Ömer 1.5 ay önce tartışma sırasında benim kulağımı ısırıp kopardı. Her karşılaşmamızda bana şakayla diğer kulağını da koparırım diyordu. Olay günü de öfkelendim bacağından bıçakladım” dediği öne sürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pendik Çamçeşme mahallesinde dün meydana gelen olayda evine doğru yürüyen 46 yaşındaki Ömer Coşkun arkasından gelen bir kişi tarafından kalbinden ve bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Coşkun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Coşkun hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede uzun süre araştırma yaparken olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

MAHALLE ARKADAŞI ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, incelenen kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü. Ekipler mahallede yaptıkları araştırmalar sırasında şüphelinin Ömer Coşkun'un mahalleden arkadaşı Özkan A. olduğunu tespit etti. Olay yeri çevresinde çalışma sürdüren Cinayet Büro dedektifleri Coşkun'un cenazesinin olduğu evin hemen altında Şüpheli Özkan A.'yı gözaltına aldı. Özkan A. ile birlikte kardeşi Hakan A.'da gözaltına alındı.

SEBEBİ ŞOK ETTİ

İfadesi alınmak üzere Cinayet Büroya getirilen iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheli Özkan A.'nın olayın sebebine yönelik olarak anlattıkları ise polisi bile şok etti.

"ŞAKAYLA KULAĞIMI ISIRIP KOPARDI"

İddiaya göre şüpheli Özkan A. ile Ömer Coşkun 6 ay kadar önce ormanlık alanda alkol alırken tanışmış ve arkadaş olmuşlardı. Yakın mahallelerde oturan ikili zaman zaman bir araya gelip alkol alıyorlardı. Bundan 1.5 ay önce yine alkol aldıkları sırada iddiaya göre Ömer Coşkun şaka ile Özkan A.'nın kulağını ısırdı. Kulağının bir kısmı kopan Özkan A. ise bu duruma bir hayli sinirlendi. İkili bir süre tartıştı olay yerinden ayrıldı.

"DİĞER KULAĞINI DA KOPARIRIM"

Bu meseleden sonra karşılaştıklarında da iddiaya göre Ömer Coşkun, Özkan A.'ya yine şaka ile diğer kulağını da koparırım diyordu. Bu duruma öfkelendiğini iddia eden şüpheli olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

"ARKADAŞIMLA TARTIŞTIM GEL BİZİ BARIŞTIR"

Gözaltına alınan şüphelinin kardeşi Hakan A.'da ifadesinde; "Abim yanıma geldi, bir arkadaşımla tartıştım. Gel gidelim bir şey olmuş mu bakalım. Bizi barıştır dedi. Birlikte olay yerine geldik" dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin olay yeri yakınlarında yürüyerek gittiği anlar görülüyor. Şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.