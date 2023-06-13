Video Yaşam Cinayetin sebebi şok etti! Kulağını ısırıp koparan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! | Video
Cinayetin sebebi şok etti! Kulağını ısırıp koparan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! | Video

Cinayetin sebebi şok etti! Kulağını ısırıp koparan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! | Video

13.06.2023 | 16:41

İstanbul Pendik’te evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ömer Coşkun’u mahalleden arkadaşı Özcan A.’nın öldürdüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu cinayeti işlediği mahalleye gelen şüpheli Özkan A. ve kardeşi Hakan A. gözaltına alındı. Cinayet Büroda olayı kendisinin yaptığını kabul ettiği öne sürülen şüpheli Özkan A. ifadesinde; “Ömer 1.5 ay önce tartışma sırasında benim kulağımı ısırıp kopardı. Her karşılaşmamızda bana şakayla diğer kulağını da koparırım diyordu. Olay günü de öfkelendim bacağından bıçakladım” dediği öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pendik Çamçeşme mahallesinde dün meydana gelen olayda evine doğru yürüyen 46 yaşındaki Ömer Coşkun arkasından gelen bir kişi tarafından kalbinden ve bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Coşkun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Coşkun hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede uzun süre araştırma yaparken olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

MAHALLE ARKADAŞI ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, incelenen kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü. Ekipler mahallede yaptıkları araştırmalar sırasında şüphelinin Ömer Coşkun'un mahalleden arkadaşı Özkan A. olduğunu tespit etti. Olay yeri çevresinde çalışma sürdüren Cinayet Büro dedektifleri Coşkun'un cenazesinin olduğu evin hemen altında Şüpheli Özkan A.'yı gözaltına aldı. Özkan A. ile birlikte kardeşi Hakan A.'da gözaltına alındı.

SEBEBİ ŞOK ETTİ

İfadesi alınmak üzere Cinayet Büroya getirilen iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheli Özkan A.'nın olayın sebebine yönelik olarak anlattıkları ise polisi bile şok etti.

"ŞAKAYLA KULAĞIMI ISIRIP KOPARDI"

İddiaya göre şüpheli Özkan A. ile Ömer Coşkun 6 ay kadar önce ormanlık alanda alkol alırken tanışmış ve arkadaş olmuşlardı. Yakın mahallelerde oturan ikili zaman zaman bir araya gelip alkol alıyorlardı. Bundan 1.5 ay önce yine alkol aldıkları sırada iddiaya göre Ömer Coşkun şaka ile Özkan A.'nın kulağını ısırdı. Kulağının bir kısmı kopan Özkan A. ise bu duruma bir hayli sinirlendi. İkili bir süre tartıştı olay yerinden ayrıldı.

"DİĞER KULAĞINI DA KOPARIRIM"

Bu meseleden sonra karşılaştıklarında da iddiaya göre Ömer Coşkun, Özkan A.'ya yine şaka ile diğer kulağını da koparırım diyordu. Bu duruma öfkelendiğini iddia eden şüpheli olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

"ARKADAŞIMLA TARTIŞTIM GEL BİZİ BARIŞTIR"

Gözaltına alınan şüphelinin kardeşi Hakan A.'da ifadesinde; "Abim yanıma geldi, bir arkadaşımla tartıştım. Gel gidelim bir şey olmuş mu bakalım. Bizi barıştır dedi. Birlikte olay yerine geldik" dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin olay yeri yakınlarında yürüyerek gittiği anlar görülüyor. Şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

EGM’den dev operasyon: 1 milyar lira değerindeki gayrimenkule en konuldu | Video 00:37
EGM’den dev operasyon: 1 milyar lira değerindeki gayrimenkule en konuldu | Video 13.06.2023 | 16:48
Cinayetin sebebi şok etti! Kulağını ısırıp koparan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! | Video 07:30
Cinayetin sebebi şok etti! Kulağını ısırıp koparan arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! | Video 13.06.2023 | 16:41
Terör örgütünün Finans Hücresi’ne operasyon! 4 gözaltı | Video 00:35
Terör örgütünün Finans Hücresi’ne operasyon! 4 gözaltı | Video 13.06.2023 | 16:38
Kağıthane’de teras katı alev alev yandı: Vatandaşlar yangından son anda kurtuldu | Video 07:35
Kağıthane’de teras katı alev alev yandı: Vatandaşlar yangından son anda kurtuldu | Video 13.06.2023 | 15:27
MKE patlamasında hayatını kaybeden 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video 11:56
MKE patlamasında hayatını kaybeden 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video 13.06.2023 | 15:27
Manisa jandarmasından 5 ilde eş zamanlı operasyon: 57 gözaltı | Video 00:32
Manisa jandarmasından 5 ilde eş zamanlı operasyon: 57 gözaltı | Video 13.06.2023 | 13:31
Köpek, ailesinin yanındaki küçük çocuğa böyle saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 00:27
Köpek, ailesinin yanındaki küçük çocuğa böyle saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 13.06.2023 | 12:50
Uçan kalem yöntemiyle 20 milyon liralık vurgun | Video 04:50
Uçan kalem yöntemiyle 20 milyon liralık vurgun | Video 13.06.2023 | 11:40
Yıldırım düşme anı kampçıların kamerasına takıldı | Video 00:39
Yıldırım düşme anı kampçıların kamerasına takıldı | Video 13.06.2023 | 11:29
Sahte dekont ile dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı | Video 01:08
Sahte dekont ile dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı | Video 13.06.2023 | 11:19
Pendik’te evinin önünde bıçaklı saldırıda öldürüldü! | Video 05:34
Pendik'te evinin önünde bıçaklı saldırıda öldürüldü! | Video 13.06.2023 | 10:51
Suç örgütlerine yönelik 47 ilde 490 şahsa yönelik Paravan operasyonu: 237 gözaltı | Video 02:51
Suç örgütlerine yönelik 47 ilde 490 şahsa yönelik Paravan operasyonu: 237 gözaltı | Video 13.06.2023 | 10:50
Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgilisi: kazayla oldu | Video 02:29
Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldüren sevgilisi: kazayla oldu | Video 13.06.2023 | 10:41
Deprem bölgesinden 150 bin TL’lik hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı | Video 00:54
Deprem bölgesinden 150 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı | Video 13.06.2023 | 10:41
Kaçak sigara imalathanesine polis baskını! | Video 01:10
Kaçak sigara imalathanesine polis baskını! | Video 13.06.2023 | 10:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Haziran 2023 Salı atv izle! | Video 04:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Haziran 2023 Salı atv izle! | Video 13.06.2023 | 10:21
Fren yerine gaza basınca kaldırımda oturanların arasına daldı... O anlar kamerada | Video 01:13
Fren yerine gaza basınca kaldırımda oturanların arasına daldı... O anlar kamerada | Video 13.06.2023 | 10:17
Çobanbey Sınır Kapısı’nda ‘‘rüşvet’’ operasyonunda 4 tutuklama | Video 01:17
Çobanbey Sınır Kapısı’nda ‘‘rüşvet’’ operasyonunda 4 tutuklama | Video 13.06.2023 | 09:19
Samsun’u yine sel vurdu! Caddeler göle dönüp kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı... | Video 04:17
Samsun'u yine sel vurdu! Caddeler göle dönüp kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı... | Video 13.06.2023 | 09:05
Üç tür uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar | Video 00:48
Üç tür uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar | Video 13.06.2023 | 09:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA