Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu | Video
Hong Kong’da düzenlenen müzayedede Çin’in son İmparatoru Aisin-Gioro Puyi'ye ait olan Patek Philippe marka saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu.
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