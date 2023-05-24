Video Yaşam Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu | Video
Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu | Video

Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu | Video

24.05.2023 | 00:15

Hong Kong’da düzenlenen müzayedede Çin’in son İmparatoru Aisin-Gioro Puyi'ye ait olan Patek Philippe marka saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

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