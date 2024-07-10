Video Yaşam Çöp evde yaşayan yaşlı kadın: "Benim evim temizdi" | Video
Çöp evde yaşayan yaşlı kadın:

Çöp evde yaşayan yaşlı kadın: "Benim evim temizdi" | Video

10.07.2024 | 11:10

Adana'da yalnız yaşayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadının evinden gelen kötü kokular, çöp evi ortaya çıkarttı.

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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Yıldız Özgen'in eşi Mehmet, 21 sene önce hayatını kaybetti. Eşinden miras olarak birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın, Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı'nda oturmaya başladı. Alzheimer hastası yaşlı kadının evi, yıllar içerisinde çöp eve dönüştü.

KÖTÜ KOKU ÇÖP EVİ ORTAYA ÇIKARTTI
Komşuların kötü koku ihbarı üzerine eve gelen belediye ekipleri çöp evi ortaya çıkarttı. Ekipler evi temizleyip ilaçlama çalışması yaptı.

GEÇEN SENE DE ÇÖP EV TEMİZLENMİŞTİ
Öte yandan, Yıldız Özgen'in evinin geçen sene de çöp ev ihbarı üzerine temizlendiği ve 2 kamyon çöpün tahliye edildiği ortaya çıktı.

"EVDE HER YERİ BÖCEK KAPLAMIŞ DURUMDA"
Apartman sakinlerinden Başak Kestek, "Biz apartmana ilk taşındığımızda bu şekilde değildi. Yıllar önce eşini kaybettiği için 5-10 sene içerisinde akli dengesini kaybetmiş. Geçen yıl belediye ve temizlik şirketi ile görüştüğümüzde temizliği yapıldı. Alzheimer olduğu için dairesi yine çöp daireye dönüştü. Bugün de yine valilik ve belediyeye başvuru yaptık. Temizlik işlemleri gerçekleştirildi ancak kadının sağlık açısından görüntüsü ve sağlığı çok kötü. Beslenme ihtiyacını karşılayamıyor. Evde şu an her yeri böcek kaplamış durumda. Yatakları böceklenmiş durumdaydı. Onları atarak yeni yastık ve yatak telafisinde bulunacağız kendisine" dedi.

"EVİ BEN KİRLETMEDİM"
Evinde yeniden temizlik ve ilaçlama çalışmalarına başlanan Yıldız Özgen, "Geldiler, gittiler. Kaçıncı bu. Benim evim temizdi. Onlar kirletti. Az önce gittiler. İyiyim şu anda. Sizi görünce iyi oluyorum. Evi dağıttılar. 15 kişi geldi gitti. İki gündür ev böyle. Dağıttılar, aradılar, götürdüler, taşıdılar bir şeyler yaptılar" ifadelerini kullandı.

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