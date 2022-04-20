Video Yaşam Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada | Video
Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada | Video

Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada | Video

20.04.2022 | 16:39

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ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun altında kalan Emine Çakmak (58), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tepebaşı Belediyesi'ne ait, Hakan Şahiner (41) idaresindeki çöp kamyonu, önceki gece Şirintepe Mahallesi Alınca Sokak'ta, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Çakmak'a çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Hakan Şahiner, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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