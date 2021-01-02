Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'de tekbirlerle böyle karşılandı | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak için gelidği Ayasofya Camii'nde cemaat tarafında ayakta tekbirlerle karşılandı.